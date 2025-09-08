Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałek 8 września wybuchł pożar budynku jednorodzinnego przy ulicy Oddziału AK Ordona. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru było trafienie piorunem. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
Pożar domu w Dąbrowie Górniczej
Na miejscu pojawiły się zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Dąbrowy Górniczej, Będzina i Katowic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzemieszyc i Łosienia. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu otworów w dachu i ścianie budynku praz podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palące się poddasze.
Na południu Polski od rana obowiązują alarmy IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Do części powiatów wysłano alert RCB.
Autorka/Autor: kp/dd
Źródło: KM PSP Dąbrowa Górnicza, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej