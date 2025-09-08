Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałek 8 września wybuchł pożar budynku jednorodzinnego przy ulicy Oddziału AK Ordona. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru było trafienie piorunem. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

Pożar domu w Dąbrowie Górniczej

Na miejscu pojawiły się zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Dąbrowy Górniczej, Będzina i Katowic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzemieszyc i Łosienia. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu otworów w dachu i ścianie budynku praz podaniu trzech prądów gaśniczych w natarciu na palące się poddasze.

Na południu Polski od rana obowiązują alarmy IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Do części powiatów wysłano alert RCB.

