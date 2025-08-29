Lej kondensacyjny w Wielkopolsce, wiatr łamał gałęzie

W piątek w Polsce pojawiały się burze, które miejscami wyrządzały szkody. Pod Gnieznem zaobserwowano lej kondensacyjny, który mógł dotknąć ziemi. W Wielkopolsce wiatr łamał gałęzie, jedna z nich spadła na samochód, w którym utknął kierowca. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

Burze, które pojawiały się w części Polski, spowodowały szkody. Dyżurny wielkopolskich strażaków w rozmowie z TVN24 przekazał, że straż pożarna otrzymała 54 zgłoszenia o charakterze atmosferycznym z obszaru całego województwa. Dotyczyły one głównie podtopień oraz połamanych gałęzi.

Pojawił się lej kondensacyjny, możliwa trąba powietrzna w okolicy Gniezna

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński około godziny 15-16 w okolicach Gniezna najprawdopodobniej lej kondensacyjny na krótko dotknął ziemi i spowodował szkody materialne. Zetknięcie leja z ziemią oznacza utworzenie się trąby powietrznej.

Młodsza kapitan Kamila Kozłowska, członkini zespołu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przyznała, że przez moment w Gnieźnie mocno grzmiało. W miejscowości Strzyżewo Kościelne gałąź spadła na samochód, w którym została uwięziona jedna osoba. Strażaczka przekazała, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Członkini zespołu prasowego KP PSP poinformowała także, że wiele z otrzymanych zgłoszeń dotyczyło połamanych gałęzi leżących na drogach, a służby cały czas działają. Od godziny 15 w piątek straż w Gnieźnie otrzymała 26 zgłoszeń i ciągle spływały kolejne. Strażaczka dodała, że nie ma informacji na temat tego, aby ktoś ucierpiał.

W rejonie Śremu zaobserwowano lej kondensacyjny.

Lej kondensacyjny nad Śremem (województwo wielkopolskie) internauta Dominik/Facebook/Cumulonimbus

Na Ziemi Lubuskiej padało

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z miejscowości Szlichtyngowa w województwie lubuskim, gdzie padał intensywny deszcz.

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl