Tak mroźno w sierpniu nie było tu jeszcze nigdy

Sierpniowy rekord temperatury minimalnej został pobity na jednym z polskich mrozowisk. W poniedziałek rano termometry na stacji Biegun Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej pokazały zaledwie -3,6 stopnia Celsjusza. Przy gruncie było jeszcze mroźniej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Do Polski napływają masy zimnego powietrza, zaciągane nad nasz kraj przez niż znad Rosji, co szczególnie odczuwalne jest nad ranem. Według danych IMGW w nocy z niedzieli na poniedziałek najniższą wartość temperatury, 4 stopnie Celsjusza, zmierzono na stacji synoptycznej w Kielcach. Przy gruncie najzimniej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały 2 st. C.

Rekord pobity po dekadzie

Poza stacjami synoptycznymi IMGW pomiary temperatury prowadzone są także w setkach innych punktów, w tym na mrozowiskach - miejscach, które ze względu na położenie i ukształtowanie terenu charakteryzują się panowaniem wyjątkowo niskich temperatur. Jedną z takich stacji jest Biegun Zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, położony na torfowisku niedaleko miejscowości Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim. Jak podali opiekujący się nią badacze, noc z niedzieli na poniedziałek okazała się rekordowo mroźna jak na sierpień.

"Tuż przed pojawieniem się chmur około godziny 4 [stacja - przyp. red.] zanotowała -3,6 st. C na wysokości 2 metrów, a przy gruncie aż -7,7 st. C! Tak niskiej temperatury nie było w sierpniu przy gruncie" - napisali w mediach społecznościowych.

Badacze przypomnieli, że stary rekord sierpnia wynosił -3,1 st. C i pochodził z 2015 roku. Dodali, że teoretycznie stacja mogła osiągnąć nawet -5 st. C gdyby nie zachmurzenie nad ranem oraz ocieplenie masy powietrza na wysokości około 1520 metrów nad poziomem morza.

Rozwiń

Autorka/Autor:ast

Źródło: Biegun zimna Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, IMGW, tvnmeteo.pl