Alert RCB na południu kraju. "Słuchaj poleceń służb"

Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. SMS-owe ostrzeżenia otrzymały osoby przebywające na terenie dwóch powiatów.

Pogoda Długoterminowa Weekend

"Jutro (08.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - alert RCB został przesłany w niedzielę późnym wieczorem do odbiorców przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego (woj. małopolskie).

Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.

Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Autorka/Autor:anw

Źródło: RCB