Przed świętami 20 stopni, a w Wielkanoc bardzo duże ochłodzenie. Prognoza pogody

O ile najbliższe dni zapowiadają się na ogół ciepło i pogodnie, już od czwartku do naszego kraju wkroczy deszczowy front atmosferyczny. Będzie coraz chłodniej, miejscami może spaść deszcz ze śniegiem. Jaką aurę przyniosą Wielkanoc i lany poniedziałek?

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej nocy Polska znajdować się będzie pod wpływem wyżu znad środkowej i południowej Europy. We wtorek wyż ten rozciągnie się aż nad Morze Bałtyckie, sprowadzając do nas ciepłe i łagodne powietrze znad południa Europy. Ciepła masa powietrza wleje się do nas szerokim strumieniem w środę i czwartek, jednak w kolejnych dniach zostanie ponownie wypchnięta poza nasze granice.

Średnioterminowe prognozy pogody, obejmujące swym zasięgiem okres świąt Wielkiej Nocy, powoli zaczynają się klarować. Prognoza na Wielkanoc nie napawa jednak zbytnim optymizmem. Po dość ciepłym czwartku widać wyraźne ochłodzenie spowodowane wędrówką kolejnego niżu z frontem atmosferycznym przez Skandynawię i Morze Bałtyckie nad pogranicze białorusko-rosyjsko-ukraińskie. W rejonie tym niż ulokuje się na nieco dłużej, a jego miejsce nad Skandynawią zajmie wyż. Taka konfiguracja układów barycznych sprawi, że w święta napływać do nas będą zimne masy powietrza z północy, a ze wschodu dostaniemy dawkę wilgoci co przyniesie nam opady deszczu, a na wschodzie także deszczu ze śniegiem. Powieje też silniejszy wiatr.

Pogoda na najbliższe dni

Wtorek zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu w regionach wschodnich i południowego wschodu na zachodzie kraju.

W środę czeka nas pogodna i słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy i południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie na wschodzie słaby.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek od północnego zachodu zacznie przemieszczać się w głąb kraju strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i zachodzie zrobi się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami deszczu o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju przed strefą frontową spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów deszczu do 3-5 l/mkw. Niewielkie przejaśnienia możliwe na zachodzie i w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w pasie południowym. Powieje północno-zachodni, na zachodzie umiarkowany, poza tym dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Wielkanoc

W sobotę możemy spodziewać się chmur i przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. Niewielkie przejaśnienia mogą wystąpić na zachodzie i w centrum. Na Pomorzu Zachodnim spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia, nie powinno też padać. Na wschodzie opady będą intensywniejsze - do 5-10 l/mkw., na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno- zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Wielkanoc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na południu, południowym wschodzie i częściowo wschodzie okresami prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw., a na Podkarpaciu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na zachodzie. Z kierunków północnych powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który osiągnie do 40-60 km/h.

Poniedziałek Wielkanocny będzie pochmurny, ale możliwe są przejaśnienia. Na wschodzie i częściowo w centrum kraju pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., na Podkarpaciu możliwe opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków północnych.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl