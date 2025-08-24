Gdzie jest burza? Pojawiają się pierwsze wyładowania
Gdzie jest burza? W niedzielę 24.08 na polskim niebie pojawiają się ciemne chmury. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował około godziny 13.25 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Polsce pojawiają się pierwsze burze.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach braniewskim, bartoszyckim i lidzbarskim, w części powiatu szczycieńskiego (w rejonie Świętajna) i giżyckiego (w rejonie Wydmin) oraz w rejonie między Mrągowem, Mikołajkami i Rynem;
- pomorskim, w powiatach sztumskim i kwidzyńskim (pojedyncze wyładowania).
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 10-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 50-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść drobny grad.
W kolejnych godzinach mogą pojawiać się kolejne burze, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Chmury szybko przemieszczają się w kierunku południowo-wschodnim, dlatego opad występuje w danym miejscu dość krótko, jednak punktowo intensywnie.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock