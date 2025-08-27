Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

W Gruzji na stanowisku archeologicznym Orozmani odkryto ludzką żuchwę sprzed 1,8 miliona lat. Znalezisko rzuca nowe światło na ewolucję i migracje naszych przodków poza Afrykę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Archeolodzy prowadzący wykopaliska w Orozmani, miejscowości oddalonej o około 100 kilometrów na południowy zachód od Tbilisi, dokonali odkrycia - natrafili na ludzką żuchwę - dolną szczękę - datowaną na około 1,8 miliona lat. Znalezisko to prawdopodobnie należało do jednego z wczesnych gatunków człowieka. Jak informują, odkrycie to może znacząco poszerzyć naszą wiedzę na temat początków osadnictwa ludzkiego na obszarze Eurazji.

Skarbnica prehistorii w górach Kaukazu

Na stanowisku w Orozmani archeolodzy odnaleźli nie tylko szczątki ludzkie, lecz także skamieniałości licznych zwierząt, które zamieszkiwały te tereny niemal dwa miliony lat temu. Znaleziono tam m.in. fragmenty kości tygrysa szablozębnego, słonia, jelenia, wilka i żyrafy. Wraz z nimi odkryto bogaty zbiór kamiennych narzędzi, które - zdaniem naukowców - mogły służyć do polowań i obróbki mięsa.

To nie pierwsze takie odkrycie w regionie. W 2022 roku we wsi Orozmani archeolodzy natrafili na ząb Homo erectusa, a wcześniej w pobliskiej wiosce Dmanisi światową sensacją stało się odkrycie czaszek sprzed 1,8 miliona lat. Wszystkie te znaleziska sprawiają, że południowa Gruzja uchodzi dziś za jedno z ważniejszych miejsc badań nad wczesnymi migracjami człowieka poza Afrykę.

Według hipotez antropologów Homo erectus rozpoczął swoją migrację z Afryki około dwóch milionów lat temu. Znaleziska w Gruzji są jednym z najstarszych dowodów tej wędrówki i wskazują, że w tym czasie ludzie potrafili przystosować się do nowych warunków klimatycznych oraz różnorodnego środowiska naturalnego.

- Badanie szczątków wczesnych ludzi i skamieniałości zwierząt z Orozmani pozwoli nam określić styl życia pierwszych ludzi, którzy zasiedlili Eurazję. Uważamy, że Orozmani może dostarczyć nam ważnych informacji o historii ludzkości - mówił prof. Giorgi Bidzinashvili z Ilia State University, cytowany przez agencję Reuters.

Żuchwa człowieka sprzed 1,8 miliona lat temu Reuters

Okno na życie sprzed milionów lat

Naukowcy zapowiadają dalsze, szczegółowe badania nad ludzką żuchwą oraz kośćmi zwierząt znalezionymi w Orozmani. Analizy mogą dostarczyć informacji nie tylko o sposobach odżywiania się pierwszych ludzi, ale także o klimacie i ekosystemie, w jakim przyszło im żyć.

Badacze mają nadzieję, że te odkrycia nie tylko uzupełnią wiedzę na temat ewolucji Homo erectus, ale również pomogą lepiej zrozumieć mechanizmy, które sprawiły, że człowiek był w stanie opuścić Afrykę i przystosować się do życia na nowych kontynentach.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: PAP, Reuters