Co zjadają głodne bakterie. Zaskakujące odkrycie

- Puenta badania brzmi następująco: gdy sytuacja staje się nieciekawa, zjadasz swojego sąsiada - mówi starszy autor badania Glen D’Souza, adiunkt w Zespole Nauk Molekularnych Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. - Zdawaliśmy sobie sprawę, że bakterie zabijają się nawzajem, to podręcznikowa wiedza. To, co zaobserwowaliśmy, pokazuje jednak, że nie tylko mają one narzędzia do eliminacji, ale są w stanie kontrolować to, kiedy ich używać [...].