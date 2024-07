Strażak rażony piorunem, zaginione osoby, ewakuacje. Nawałnice w Polsce

Burze przechodzą nad Polską. W okolicach pomorskiego Głodowa strażak został rażony piorunem, zaś nieopodal Starogardu Gdańskiego auto zostało przygniecione przez złamane drzewo. Z powodu burz ewakuowano łącznie 962 osoby z sześciu obozów harcerskich. W województwie kujawsko-pomorskim trwają poszukiwania osoby, która spadła z deski SUP do jeziora po załamaniu pogody. Zaginęła też osoba, która pływała na rowerze wodnym w powiecie kartuskim.

Do godz. 19 w środę strażacy interweniowali w 1623 zdarzeniach związanych z przechodzącym przez Polskę frontem burzowym - poinformowała Państwowa Straż Pożarna w środę wieczorem na platformie "X". Strażacy podali, że najwięcej zgłoszeń odnotowano w woj. wielkopolskim, gdzie do godz. 19 było ich 489, w zachodniopomorskim - 352, pomorskim - 244, kujawsko-pomorskim - 221.

Interwencje w Wielkopolsce

Osoba pod wodą

W Zalesiu koło Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) prowadzone są poszukiwania osoby, która w środę pod wieczór wpadła do jeziora po gwałtownym załamaniu się pogody - poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu . Osoba ta pływała na desce SUP. W poszukiwaniach na Jeziorze Chełmżyńskim biorą udział trzy zastępy strażaków, a w drodze na miejsce zdarzenia jest grupa ratownictwa wodno-nurkowa oraz grupa sonarowa.

W Kujawsko-Pomorskiem strażacy do godziny 16 przyjęli około 200 zgłoszeń związanych z warunkami atmosferycznymi. Były to wezwania do usuwania połamanych drzew i konarów oraz wypompowywania wody. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło do komend straży w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, bydgoskim, toruńskim i grudziądzkim.