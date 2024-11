Tu spadł śnieg. I idzie go więcej

Na horyzoncie więcej śniegu

Wszystko wskazuje na to, że śniegu będzie więcej. Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska znajdzie się w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia Quiteria, którego centrum przemieszczać się będzie znad Wysp Brytyjskich w kierunku Pomorza Zachodniego. "W nadchodzących dniach będą pojawiać się zimowe akcenty w postaci przelotnych opadów śniegu, jednakże z uwagi na dodatnie temperatury powietrza i gruntu śnieg będzie szybko topniał, a pokrywa śnieżna może utrzymać się jedynie w górach" - przekazał. W nocy z poniedziałku na wtorek opadów śniegu spodziewać się mogą mieszkańcy Pomorza, gdzie spaść może od 1 do 3 centymetrów, oraz mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Tam, zwłaszcza w Tatrach i Bieszczadach, pokrywa śnieżna może wzrosnąć do 5-10 cm. We wtorek od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny przemieszczać się będzie strefa ciągłych opadów deszczu, na czele których występować będą również opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Miejscami, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu, będą miały one intensywne natężenie - spaść może nawet do 10-15 cm, jednakże pokrywa śnieżna ma szybko topnieć.