Przed szkołą pojawił się aligator

Przed jedną ze szkół w mieście Pearl w amerykańskim stanie Missisipi pojawił się aligator. Dzieci i nauczyciele przez kilka godzin musieli pozostać w budynku. Zwierzę zostało bezpiecznie odłowione i przewiezione z dala od zabudowań.

W piątek rano przed budynkiem szkoły Faith Academy Christian School w mieście Pearl w stanie Missisipi pojawił się aligator. Władze szkoły zdecydowały o tym, by dzieci i nauczyciele pozostali w budynku, aż sytuacja zostanie opanowana.

Na miejsce wezwano przedstawicieli lokalnych służb: strażaków, ratowników, policję oraz pracowników departamentu zajmującego się dziką przyrodą.

Wyciągali go kilka godzin

Po kilku godzinach specjalistom udało się wyciągnąć zwierzę ze zbiornika wodnego. Jak przekazali funkcjonariusze, aligator nie zostanie uśmiercony - przewieziono go w bardziej naturalne środowisko, z dala od terenów zamieszkałych.

Podobne zdarzenia w tej części Stanów Zjednoczonych nie należą do rzadkości Missisipi, podobnie jak sąsiednia Luizjana czy Floryda, jest naturalnym środowiskiem dla aligatorów. Zwierzęta te potrafią pojawiać się w pobliżu terenów zamieszkanych, szczególnie w okresach, gdy poszukują nowego terytorium lub pożywienia. Lokalne władze regularnie apelują, by w takich sytuacjach nie próbować samodzielnie usuwać gadów i natychmiast kontaktować się ze służbami.

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: CNN