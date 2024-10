"Mamy do czynienia z ciekawą anomalią". Dziś warto spojrzeć w niebo

Grupa 22 satelitów Starlink trafiła na orbitę w sobotę tuż przed północą czasu polskiego. "Kosmiczny pociąg" pojawił się na niebie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przeloty te były wyjątkowo jasne. "Każdy z satelitów miał jasność przynajmniej -2, a może -3 mag. Co ciekawe, zamiast niebieskiego, mieniły się tym razem żółto-pomarańczowym blaskiem. Widok ten zszokował mnie co najmniej tak samo, jak widok pierwszych Starlinków w ogóle" - napisał Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach". Mag to skrót od łacińskiego magnitudo - jednostka ta określa jasność obiektu. Dla porównania, Słońce ma jasność -26 mag, Wenus w maksimum blasku ma jasność ponad -4 mag, Jowisz około -2,5 mag.

Dodał, że nie były to pojedyncze, silne rozbłyski, a leciały z dużą jasnością od horyzontu, aż do wejścia w cień Ziemi. "Wygląda na to, że mamy do czynienia z ciekawą anomalią jasności tych satelitów" - podkreślił.