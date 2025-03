Czy chmury powinny trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO? Według francuskiego pisarza Mathieu Simoneta, jak najbardziej. Mają one bowiem na tyle znaczący wpływ na naszą codzienność, że powinny posiadać międzynarodowy status prawny. 29 marca we Francji obchodzony jest dzień chmur.

Dzień chmur przypada we Francji 29 marca. Inicjatywa została zaproponowana przez pisarza Mathieu Simoneta, a jej celem jest nadanie chmurom statusu prawnego w regulacjach międzynarodowych.

Simonet, pisarz i prawnik, wyjaśnił, że chmury powinny zostać uznane za "dobro wspólne" ludzkości i chronione prawem międzynarodowym po to, by żaden kraj nie mógł samodzielnie decydować o oddziaływaniu na nie. Jak wyjaśnił, obecnie chmury nie mają żadnego statusu prawnego, są dostępne dla wszystkich, ale nie rządzą nimi jasne zasady. Pisarz przedstawił także projekt wpisania chmur na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Konflikty z chmurami w tle

Od lat 40. XX wieku stosowane jest "zasiewanie chmur", czyli wprowadzanie do nich substancji, które sprzyjają kondensacji pary wodnej i opadom deszczu. Używano do tego celu np. jodku srebra. "Zasiewanie chmur" może służyć zwalczaniu suszy, a jest też używane do tłumienia pożarów lasów. W tym pierwszym celu stosowały je np. Brazylia, Meksyk i Indie, a podczas pożarów lasów - Stany Zjednoczone i Australia w latach 2020-21.