Inwazyjny gatunek kleszcza. Naukowcy potwierdzają

Gatunek Haemaphysalis longicornis został po raz pierwszy zidentyfikowany w Turcji przez naukowców z uczelni Tokat Gaziosmanpaşa University. To już 56. gatunek kleszcza występujący na terenie tego kraju. Odkrycie opisano na łamach czasopisma "Experimental and Applied Acarology". Budzi ono zaniepokojenie ekspertów, bo gatunek ten może przenosić potencjalnie groźne choroby.

Jak przekazał profesor Adem Keskin, współautor badania, po raz pierwszy zwrócono uwagę na ten gatunek w 2023 r., kiedy ktoś w Stambule odkrył tego kleszcza na swoim ciele i przekazał go do analizy. Po dokładnym zbadaniu naukowcy zidentyfikowali kleszcza jako Haemaphysalis longicornis. To inwazyjny gatunek pochodzący z Azji Wschodniej, a dokładniej z Chin.