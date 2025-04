Cierpisz z powodu alergii? Pewien niedźwiedź polarny wie, z czym się zmagasz

Po zdiagnozowaniu uczulających czynników niezwłocznie przystąpiono do leczenia. Eksperci z Lincoln Park Zoo podawali ssakowi kombinację czynników wywołujących alergię do miodu pitnego. Dzięki temu organizm niedźwiedzia stopniowo przyzwyczajał się do substancji. Terapia przyniosła oczekiwany efekt. Podczas testu alergicznego przeprowadzonego 36 miesięcy później Siku był o wiele mniej reaktywny.

Alergia u zwierząt. Przyczyny

- Przez długi czas badania na zwierzętach były wykorzystywane do lepszego zrozumienia stanu zdrowia ludzi, ale alergie to rzadki przypadek, w którym wnioski wyciągnięte z doświadczeń ludzi mogą pomóc zwierzętom - powiedział Andrew Flies, immunolog z Menzies Institute for Medical Research na University of Tasmania.