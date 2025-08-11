Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył rozmowę telefoniczną z premierem Indii Narendrą Modim. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi sankcje wobec Rosji.

"Ważne jest, że Indie wspierają nasze wysiłki pokojowe i podzielają stanowisko, że wszystko, co dotyczy Ukrainy, musi być rozstrzygane z udziałem Ukrainy. Inne formaty nie przyniosą rezultatu" - powiadomił Zełenski po rozmowie.

Zełenski rozmawiał z Modim

"Rozmawialiśmy także szczegółowo o sankcjach przeciwko Rosji. Podkreśliłem, że należy ograniczać eksport rosyjskich surowców energetycznych, w tym ropy, aby zmniejszyć jej potencjał i zdolność finansowania dalszego prowadzenia tej wojny. Ważne, by obecnie każdy przywódca mający realne instrumenty wpływu na Rosję wysyłał Moskwie odpowiednie sygnały" - napisał w mediach społecznościowych.

Zełenski dodał, że poinformował Modiego o rosyjskich atakach na Ukrainę, w tym o niedzielnym ostrzale dworca autobusowego w Zaporożu.

"Dziesiątki osób zostały ranne. To był świadomy atak rosyjskimi bombami na zwykłą zabudowę miejską. I to w czasie, gdy wreszcie pojawiła się dyplomatyczna możliwość zakończenia wojny. Zamiast pokazać gotowość do zawieszenia broni, Rosja demonstruje jedynie chęć kontynuowania okupacji i zabijania" - podkreślił ukraiński prezydent.

Zełenski poinformował także, że podczas rozmowy z Modim uzgodniono, że we wrześniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbędzie się ich spotkanie oraz że zaplanowano prace nad wzajemnymi wizytami.

Modi o rozmowie z Zełenskim

Modi przekazał ze swej strony, że jego kraj pozostaje zaangażowany w działania na przecz pokojowego rozwiązania konfliktu Ukrainy z Rosją.

"Cieszę się z rozmowy z prezydentem Zełenskim i wysłuchania jego opinii na temat ostatnich wydarzeń. Przekazałem konsekwentne stanowisko Indii w sprawie potrzeby szybkiego i pokojowego rozwiązania konfliktu. Indie pozostają zaangażowane w podejmowanie wszelkich możliwych działań w tym zakresie, a także w dalsze wzmacnianie dwustronnych więzi z Ukrainą" - ogłosił Modi w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trump nakłada dodatkowe cła na Indie

W środę prezydent USA Donald Trump wprowadził dodatkowe 25-procentowe cło na import towarów z Indii, ponieważ kraj ten kupuje rosyjską ropę. Wraz z innymi taryfami nałożonymi wcześniej przez Trumpa na Indie zapowiedziane w środę nowe cła sprawią, że niektóre indyjskie produkty będą oclone na poziomie 50 proc.

Indyjski resort dyplomacji oświadczył tego samego dnia, że taryfy te są "niesprawiedliwe, nieuzasadnione i nierozsądne". Ministerstwo podkreśliło, że Indie podejmą wszelkie konieczne kroki służące obronie interesów państwa.

Reuters podał w piątek, że po decyzji Trumpa Indie wycofały się z planowanych zakupów amerykańskiego uzbrojenia oraz samolotów koncernu Boeing, a indyjski minister obrony Rajnath Singh odwołał wizytę w Waszyngtonie.

Modi złożył w lipcu 2024 roku dwudniową wizytę w Moskwie, a jego rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem dotyczyły współpracy w energetyce jądrowej i rozwiązania problemu przekazów pieniężnych rubel-rupia.

Indie, które są sojusznikiem Rosji i jednym z najważniejszych nabywców rosyjskiej broni, nigdy nie potępiły oficjalnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Autorka/Autor:mp/kris

Źródło: PAP