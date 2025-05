Sprzedaż do Chin wstrzymana. "Złośliwe blokowanie"

Administracja Trumpa nakazała niektórym amerykańskim firmom wstrzymanie sprzedaży do Chin oprogramowania wykorzystywanego do projektowania półprzewodników - poinformował w środę "Financial Times".

Dotknięte firmy to Cadence, Synopsys i Siemens EDA - według doniesień "FT", który powołał się na osoby zaznajomione ze sprawą. Cadence i Synopsys nie odpowiedziały na prośby CNN o komentarz. Do tego w środę "New York Times" poinformował, że sprzedaż technologii silników odrzutowych i niektórych chemikaliów do Chin również została wstrzymana.