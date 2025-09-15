Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"
Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że rozmowy handlowe z Chinami zaowocowały porozumieniem w sprawie "pewnej firmy". Umowę w sprawie TikToka potwierdził przewodzący delegacji amerykańskiej sekretarz skarbu Scott Bessent.
"Wielkie spotkanie handlowe w Europie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przebiegło BARDZO DOBRZE!(...) Osiągnięto również porozumienie w sprawie 'pewnej firmy', którą młodzi ludzie w naszym kraju bardzo chcieli uratować. Będą bardzo szczęśliwi" - ogłosił Trump.
"W piątek będę rozmawiał z przewodniczącym Xi. Relacje pozostają bardzo silne!!!" - dodał.
Trump podsumował w ten sposób zakończone w poniedziałek rozmowy handlowe delegacji USA i Chin w Madrycie.
Porozumienie w sprawie TikToka
Porozumienie w sprawie TikToka potwierdzili przewodzący delegacji amerykańskiej sekretarz skarbu Scott Bessent i przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer. Odmówili jednak podania szczegółów umowy poza tym, że aplikacja ma trafić pod amerykańską kontrolę. Bessent zaznaczył, że uzgodniono ramy porozumienia. Zapowiedział, że dalsze szczegóły, a także kwestie sporne na temat ceł, będą omawiane przez liderów mocarstw w piątek.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO