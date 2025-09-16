Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami

16 września 2025, 11:14
Źródło:
PAP
Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku)
Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku)Reuters
wideo 2/9
Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku)Reuters

Ukraiński rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok i przekazał go do parlamentu. "Priorytetem budżetu są bezpieczeństwo i obrona" - podkreśliła premier Julia Swyrydenko.

Szefowa rządu na Telegramie napisała, że "teraz cała Ukraina musi być w wojsku albo dla wojska". "Właśnie to odzwierciedla projekt budżetu państwa na 2026 rok" - wskazała.

Zaznaczyła przy tym: "Kluczowym priorytetem budżetu są bezpieczeństwo i obrona, a także odporność społeczeństwa".

Budżet Ukrainy na 2026 rok

Ukraiński projekt budżetu na przyszły rok przewiduje 4,8 bln hrywien (ok. 480 mld zł) wydatków i 2,83 bln hrywien (ok. 283 mld zł) dochodów.

Deficyt ma wynieść do 18,4 proc. PKB – o 3,9 pkt proc. mniej niż w 2025 roku.

Tyle Ukraina wyda na obronę

Na obronę przeznaczone zostanie 2,8 bln hrywien (ok. 280 mld zł), czyli 27,2 proc. PKB.

Wydatki na krajową produkcję broni, w tym amunicji, rakiet i dronów, mają wynieść co najmniej 44,3 mld hrywien (ok. 4,4 mld zł).

Ukraińska luka. Kijów rozmawia z partnerami

Rząd przewiduje, że potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego wyniosą 2,08 bln hrywien (ok. 208 mld zł). Jak napisała Agencja Reutera, minister finansów Serhij Marczenko oszacował lukę w finansowaniu budżetu na 2026 r. na 16 mld euro.

Kijów prowadzi w tej sprawie rozmowy z Unią Europejską, państwami G7, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym i innymi partnerami.

Według resortu finansów w projekcie budżetu przewidziano ok. 2,1 bln hrywien (ok. 210 mld zł) w postaci zagranicznego finansowania. Ponieważ większość dochodów własnych zostanie przeznaczona na potrzeby obronne, Ukraina w dużym stopniu polega na wsparciu zewnętrznym, aby pokryć wydatki socjalne i humanitarne.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

UkrainaWojna w UkrainieBudżet państwa
Pozostałe wiadomości

Jaguar Land Rover ogłosił we wtorek, że przedłuża wstrzymanie produkcji samochodów do 24 września w związku z zakłóceniami spowodowanymi incydentem związanym z cyberbezpieczeństwem, ujawnionym na początku tego miesiąca - podał Reuters.

Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja

Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja

16 września 2025, 10:02
Źródło:
Reuters

Do pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia zgłosiły się 1994 podmioty - poinformowała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"

"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"

16 września 2025, 11:34
Źródło:
PAP

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział we wtorek, że chciałby, aby niedziele handlowe w pewnym wymiarze wróciły. Jednak brakuje na to "zgody w koalicji". Szef finansów podał także, jak według ministerstwa będzie się kształtował poziom inflacji.

Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"

Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"

16 września 2025, 9:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafiły pisma dotyczące dwóch ważnych dla polskich konsumentów spraw - przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że sprawa dotyczy dwóch głośnych inicjatyw: #StopKillingGames i #PolishOurPrices.

"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje

"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje

16 września 2025, 12:00
Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że wniesie pozew o zniesławienie i pomówienie przeciwko "New York Times". Dzieje się to kilka dni po opublikowaniu przez gazetę artykułów na temat jego powiązań z skompromitowanym finansistą Jeffreyem Epsteinem.

Trump pozywa czołową amerykańską gazetę

Trump pozywa czołową amerykańską gazetę

16 września 2025, 8:34
Źródło:
Reuters, Guardian, PAP

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział wprowadzenie dopłat do wynajmu mieszkań przez młodych. Miałoby to pomóc w radzeniu sobie z poważnym kryzysem mieszkaniowym, pomysł został jednak skrytykowany nawet przez członków koalicji rządowej.

Rząd zapowiada dopłaty do wynajmu dla młodych

Rząd zapowiada dopłaty do wynajmu dla młodych

16 września 2025, 10:33
Źródło:
PAP

Polska wstrzymała ruch na granicy z Białorusią, również kolejowy, z powodu manewrów wojskowych "Zapad-2025". Uderza to w ważny szlak handlowy między Chinami a Unią Europejską. Konsekwencje tej decyzji mogą mieć niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować

Jedwabny Szlak. Zamknięcie granicy może słono kosztować

15 września 2025, 16:13
Źródło:
"Rzeczpospolita", Reuters, Bloomberg, UIC, RailFreight

Światłowody w budynkach jednorodzinnych mają być obowiązkowe - wynika z założeń do projektu nowelizacji tzw. megaustawy. Według unijnych regulacji taka zasada ma wejść w życie 12 lutego 2026 r. Projekt ma też wprowadzić obowiązek załączania oświadczenia o instalacjach telekomunikacyjnych przy odbiorze budynków.

Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy

Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy

16 września 2025, 8:03
Źródło:
PAP

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 złotych brutto. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

15 września 2025, 14:36
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ogromna inwestycja w nowy kurort nad Morzem Czerwonym. Budowa 12 luksusowych hoteli ma dać pracę nawet 170 tysiącom osób w budownictwie i hotelarstwie. Egipski rząd określił to jako największy projekt turystyczny wart 18,5 miliarda dolarów.

Nad Morzem Czerwonym powstanie luksusowy kurort

Nad Morzem Czerwonym powstanie luksusowy kurort

16 września 2025, 6:58
Źródło:
PAP, Bloomberg

Pasażerowie na lotnisku Barajas w Madrycie czekali w poniedziałek w długich kolejkach do kontroli bezpieczeństwa z powodu strajku pracowników ochrony. Jak podała agencja EFE, czas oczekiwania na kontrolę, która zwykle zajmuje około kwadransa, wynosił nawet około godziny.

Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów

Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów

15 września 2025, 21:28
Źródło:
PAP

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że rozmowy handlowe z Chinami zaowocowały porozumieniem w sprawie "pewnej firmy". Umowę w sprawie TikToka potwierdził przewodzący delegacji amerykańskiej sekretarz skarbu Scott Bessent.

Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"

Trump: "wielkie spotkanie" z Chinami i porozumienie w sprawie "pewnej firmy"

15 września 2025, 15:25
Źródło:
PAP

Po sierpniu deficyt budżetu państwa przekroczył 172 miliardy złotych wobec 156,7 miliarda złotych po lipcu - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Według ustawy budżetowej w całym 2025 roku deficyt może sięgnąć maksymalnie 288,77 miliarda złotych. 

Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu

Państwowa kasa na minusie. Nowe dane w sprawie deficytu

15 września 2025, 20:21
Źródło:
PAP

Madera cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Od stycznia do lipca tego roku archipelag odwiedziło ponad 89,3 tysiąca osób z Polski, co oznacza wzrost o niemal 39 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.

Skokowy wzrost liczby turystów z Polski

Skokowy wzrost liczby turystów z Polski

15 września 2025, 18:58
Źródło:
PAP

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie przed dwoma partiami goździków Kamis ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.

Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"

Dwie partie przyprawy wycofane. "Nie należy spożywać"

15 września 2025, 19:41
Źródło:
tvn24.pl

CERT Polska ostrzega przed wiadomościami, w których oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To może być "złośliwe oprogramowanie sprytnie ukryte w wiadomości e-mail" - podkreśla zespół.

"Ważny dokument dostarczony przez ZUS? Nie"

"Ważny dokument dostarczony przez ZUS? Nie"

15 września 2025, 14:35
Źródło:
tvn24.pl

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Unia Europejska sukcesywnie rezygnuje z zakupu rosyjskich surowców - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho. Podkreśliła, że Wspólnota przyjęła klarowny plan wraz z datą całkowitego uniezależnienia się od dostaw z Rosji. Jej wypowiedź to reakcja na list prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący sankcji i importu rosyjskiej ropy.

Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada

Trump postawił warunek, Bruksela odpowiada

15 września 2025, 16:44
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto dwóch graczy wygrało po blisko 1,6 miliona złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że jeden zakład zawarto w Jabłonnie w województwie mazowieckim, drugi zaś w Kościanie w województwie wielkopolskim.

Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły

Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły

15 września 2025, 17:35
Źródło:
tvn24.pl

Znany i dla wielu kontrowersyjny konserwatywny aktywista Charlie Kirk został w zeszłym tygodniu śmiertelnie postrzelony podczas występu na uniwersytecie w Utah. Było to szeroko komentowane nie tylko przez media, ale też przez użytkowników mediów społecznościowych. Władze między innymi linii lotniczych i uniwersytetów ogłosiły, że ukarały swoich pracowników za wpisy związane ze śmiercią Kirka, które "naruszały politykę firmy".

Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka

Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka

15 września 2025, 15:58
Źródło:
CNN, NBC News, Business Insider

Tradycyjny barter zyskuje na popularności w rosyjskim handlu zagranicznym po raz pierwszy od lat 90. XX wieku - pisze Reuters. Firmy, próbując oszukać zachodnie sankcje, wymieniają pszenicę na chińskie samochody, a siemię lniane na materiały budowlane.

Zboże za samochody, nasiona za sprzęt AGD. Tak handlują w Rosji

Zboże za samochody, nasiona za sprzęt AGD. Tak handlują w Rosji

15 września 2025, 12:40
Źródło:
Reuters

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2025 roku wzrosły o 2,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w sierpniu wyniósła 2,8 procent w ujęciu rocznym i -0,1 procent miesiąc do miesiąca.

Tak rosną ceny w Polsce

Tak rosną ceny w Polsce

15 września 2025, 10:01
Źródło:
PAP

Polska w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyda biliony złotych na energetykę - poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk podczas wystąpienia na konferencji Energia z Polski - Local First.

"To są nasze pieniądze". Zapowiedź premiera

"To są nasze pieniądze". Zapowiedź premiera

15 września 2025, 10:46
Źródło:
PAP

Rozszerzenie programu dopłat do zakupu aut elektrycznych "NaszEauto" może wejść w życie w październiku - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Dodał, że do 10 września wpłynęły wnioski na ponad 400 milionów złotych.

"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków

"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków

15 września 2025, 13:42
Źródło:
PAP

Globalna awaria systemu Starlink. Dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie straciło w poniedziałek dostęp do sieci. Problemy z satelitarnym internetem Elona Muska miało też wojsko ukraińskie na całej linii frontu - poinformował portal CNN.

Awaria systemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"

Awaria systemu Starlink. Problemy na "całej linii frontu"

15 września 2025, 11:01
Źródło:
CNN

Nigeria zaproponowała Libii budowę gazociągu, którym nigeryjski gaz płynąłby przez Niger lub Czad do Libii i dalej przez Morze Śródziemne do Europy, uniezależniając ją od gazu rosyjskiego.

Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą

Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą

15 września 2025, 7:32
Źródło:
PAP