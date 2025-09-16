Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami

Ukraiński rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok i przekazał go do parlamentu. "Priorytetem budżetu są bezpieczeństwo i obrona" - podkreśliła premier Julia Swyrydenko.

Szefowa rządu na Telegramie napisała, że "teraz cała Ukraina musi być w wojsku albo dla wojska". "Właśnie to odzwierciedla projekt budżetu państwa na 2026 rok" - wskazała.

Zaznaczyła przy tym: "Kluczowym priorytetem budżetu są bezpieczeństwo i obrona, a także odporność społeczeństwa".

Budżet Ukrainy na 2026 rok

Ukraiński projekt budżetu na przyszły rok przewiduje 4,8 bln hrywien (ok. 480 mld zł) wydatków i 2,83 bln hrywien (ok. 283 mld zł) dochodów.

Deficyt ma wynieść do 18,4 proc. PKB – o 3,9 pkt proc. mniej niż w 2025 roku.

Tyle Ukraina wyda na obronę

Na obronę przeznaczone zostanie 2,8 bln hrywien (ok. 280 mld zł), czyli 27,2 proc. PKB.

Wydatki na krajową produkcję broni, w tym amunicji, rakiet i dronów, mają wynieść co najmniej 44,3 mld hrywien (ok. 4,4 mld zł).

Ukraińska luka. Kijów rozmawia z partnerami

Rząd przewiduje, że potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego wyniosą 2,08 bln hrywien (ok. 208 mld zł). Jak napisała Agencja Reutera, minister finansów Serhij Marczenko oszacował lukę w finansowaniu budżetu na 2026 r. na 16 mld euro.

Kijów prowadzi w tej sprawie rozmowy z Unią Europejską, państwami G7, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym i innymi partnerami.

Według resortu finansów w projekcie budżetu przewidziano ok. 2,1 bln hrywien (ok. 210 mld zł) w postaci zagranicznego finansowania. Ponieważ większość dochodów własnych zostanie przeznaczona na potrzeby obronne, Ukraina w dużym stopniu polega na wsparciu zewnętrznym, aby pokryć wydatki socjalne i humanitarne.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: PAP