Słony rachunek za ser. Tysiące euro kary za zamianę w menu

Restauracja w Merano na północy Włoch została ukarana grzywną w wysokości czterech tysięcy euro za podanie innego sera niż zapowiedziany w menu. Zamiast chronionego certyfikatem Parmigiano Reggiano, klienci otrzymywali Grana Padano - co wykryli czujni przedstawiciele konsorcjum producentów parmezanu.

Zamiana na talerzu, kara w portfelu

Włoskie media opisały przypadek restauracji w miejscowości Merano, gdzie w opisie jednej z potraw w menu widniał ser Parmigiano Reggiano. To chroniony certyfikatami ser z regionu Emilia-Romania, produkowany w rejonie miast: Parma, Reggio Emilia, Modena i Bolonia.

Okazało się, że klienci restauracji otrzymywali ser Grana Padano, także z krowiego mleka, twardy i podpuszczkowy, ale produkowany w 32 prowincjach w regionach Emilia- Romania, Lombardia, Piemont, Trydent- Górna Adyga. Jego nazwa nawiązuje do Niziny Padańskiej.

Merano we Włoszech

Serowa interwencja

Różnicę na talerzu w lokalu wykryli wysłannicy konsorcjum producentów Parmigiano Reggiano, którzy zażądali ukarania właściciela lokalu tłumacząc to koniecznością ochrony marki ich produktu. W obronie restauratora stanęła Unia Izby Handlu i Usług Górnej Adygi argumentując, że z jego strony nie było intencji oszukania klientów. Jak zaznaczyła ta organizacja, użycie w menu nazwy Parmigiano Reggiano miało na celu wyjaśnienie klientowi, o jaki rodzaj sera chodzi. Konsorcjum doprowadziło do wymierzenia właścicielowi restauracji 4 tysięcy euro kary administracyjnej. Jak zauważyła prasa, może wydawać się ona słona, ale w takich przypadkach uznawanych za oszustwa wynosi ona do 13 tysięcy euro.