W środowym losowaniu Powerball żaden z uczestników nie trafił wszystkich sześciu wylosowanych numerów. Pula nagród wzrosła już do 1,7 miliarda dolarów. To trzecia najwyższa kumulacja w historii popularnej loterii w USA.

Wyniki losowania Powerball z 3 września 2025 to liczby: 3, 16, 29, 61, 69 oraz Powerball: 22.

Kumulacja loterii Powerball

Ponieważ nikt nie zdobył głównej nagrody, kumulacja rośnie. Kolejne losowanie odbędzie się w sobotę wieczorem.

Obecna kumulacja w amerykańskiej loterii Powerball jest trzecią co do wielkości w historii. Większe wygrane odnotowano jedynie w Kalifornii: w listopadzie 2022 roku (2,04 mld dolarów) oraz w październiku 2023 roku (1,765 mld dolarów).

Sobotnie losowanie będzie już 42. z rzędu bez głównego zwycięzcy, co ustanawia nowy rekord Powerball i przebija dotychczasowy wynik z 2024 roku (41 losowań).

Jak wypłacana jest wygrana w Powerball

W loterii Powerball do wygrania jest 1,7 mld dolarów w formie 30 rat rocznych lub jednorazowo ok. 770 mln dolarów przed opodatkowaniem.

Szanse na trafienie głównej nagrody wynoszą 1 do 292,2 mln. Zmiany zasad losowania sprawiły, że kumulacje są wyższe, ale trudniej o wygraną.

Losy kosztują 2 dolary i są dostępne w 45 stanach USA oraz na terytoriach zależnych. W najbliższym losowaniu może paść jedna z najwyższych wygranych w historii.

Autorka/Autor:jjs/kris

Źródło: CNN