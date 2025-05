Trump podpisze "jeden z najważniejszych dekretów w historii kraju"

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że podpisze w poniedziałek rozporządzenie obniżające o 30-80 procent ceny leków wydawanych na receptę. Jak przekazał Trump będzie to "jeden z najważniejszych dekretów wykonawczych w historii naszego kraju".

We wpisie zamieszczonym w niedzielę na platformie Truth Social Trump zapowiedział, że rozporządzenie zrówna ceny leków na receptę w USA z cenami obowiązującymi w innych krajach na zasadzie tzw. klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Nie podał jednak bliższych szczegółów.

"Zamierzamy zrobić to, co słuszne. Coś, o co Demokraci walczyli przez wiele lat. Dlatego z przyjemnością ogłaszam, że jutro rano, w Białym Domu, o godzinie 9:00 (godz. 15 czasu polskiego - red.), podpiszę jeden z najważniejszych dekretów wykonawczych w historii naszego kraju" - napisał Trump.