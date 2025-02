Warren Buffet pozbywa się kolejnej puli akcji. Analitycy spekulują dlaczego

Buffett napisał w liscie do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, w której jest prezesem zarządu, że ta postawa w żaden sposób nie jest odejściem od jego miłości do akcji.

Pytania wśród akcjonariuszy i obserwatorów rynku

Roczny raport Berkshire

W sumie Berkshire sprzedał akcje o wartości ponad 134 miliardów dolarów w 2024 roku. Wynika to głównie z kurczenia się dwóch największych udziałów kapitałowych Berkshire — w Apple i Bank of America.

Tymczasem wygląda na to, że Buffett również nie uważa swoich własnych akcji za atrakcyjne. Berkshire nadal wstrzymuje skup akcji własnych. Firma nie odkupiła żadnych akcji w czwartym kwartale ani w pierwszym kwartale 2025 roku do 10 lutego.

Przygotowania do przekazania firmy następcy

W tegorocznym liście Buffett poparł desygnowanego następcę Grega Abla w jego zdolności do wybierania okazji do akcji, porównując go nawet do zmarłego Charliego Mungera. - Często nic nie wygląda przekonująco; bardzo rzadko zdarza się, że jesteśmy po kolana w nadarzających się okazjach. Greg wyraźnie pokazał swoją zdolność do działania w takich momentach, jak Charlie – powiedział Buffett.