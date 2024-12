Miasta widma straszą Greków

Opustoszałe miasta i wsie w Grecji dają wgląd w nadchodzącą przykrą przyszłość tego kraju. Lata spadającej liczby urodzeń, trudności ekonomicznych i masowej emigracji pozostawiły ogromne połacie kraju puste. Każdy na własne oczy może zobaczyć zapowiedź tego, co niedawno premier Kyriakos Mitsotakis nazwał "egzystencjalnym" załamaniem demograficznym.

Jednym z takich przykładów jest Lasta - wioska położna w górskiej dolinie w regionie Pelopenezu. Urokliwa, ale zieje pustkami. W kawiarnii położonej na głównej ulicy nikt nie pracuje. Kawę można wziąć i zapłacić "co łaska" i pooglądać pamiątki z przeszłości. Stare zdjęcia, mapy, dokumenty po ludziach, którzy kiedyś tu mieszkali. Plac przed kawiarnią jest opuszczony. Podobnie jak szkoła i okoliczne domy. Jak zauważa CNBC daje to "niesamowity wgląd w przyszłość kraju zagrożonego załamaniem demograficznym".

Lasta to tylko jedno z setek wyludnionych lub opuszczonych miast i wiosek rozsianych po całej Grecji , które są aż nazbyt widocznym wskaźnikiem lat spadku urodzeń, trudności ekonomicznych i masowej emigracji.

- Chociaż Grecja odnotowuje obecnie bardzo solidny wzrost gospodarczy, to patrząc w przyszłość będzie trudno go utrzymać biorąc pod uwagę fakt, że w kraju będzie mniej rąk do pracy – powiedział CNBC przez telefon Bert Colijn, główny ekonomista ING.