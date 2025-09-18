Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

Elon Musk, po odejściu z administracji prezydenta Donalda Trumpa, w pełni wrócił do zarządzania swoimi firmami. Jak donosi CNN, w ostatnich dniach rozesłał do pracowników firmy xAI e-maile z prośbą o przedstawienie swoich osiągnięć i planów.

Elon Musk we wtorek wysłał e-maile, w którym zwrócił się do wszystkich pracowników xAI z prośbą o "przesłanie jednostronicowego podsumowania tego, co osiągnęli w ciągu ostatnich czterech tygodni i co zamierzają osiągnąć w ciągu kolejnego miesiąca".

"Ma to nastąpić do południa w czwartek" – napisał Musk w liście cytowanym przez portal stacji CNN.

Rzecznik xAI nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Nie pierwsze takie e-maile

CNN przypomina, że Musk zwracał się już z tego typu prośbami do pracowników różnych firm i agencji, którymi kierował w trakcie swojej kariery.

W sierpniu 2024 roku wysłał e-maile do wszystkich pracowników X z prośbą o "jednostronicowe podsumowanie wkładu w firmę w ciągu ostatniego miesiąca i dwunastu miesięcy", aby "nagrody w postaci akcji i opcji były proporcjonalne do prawdopodobnego przyszłego wkładu pracowników X". Po raz pierwszy poinformował o tym e-mailu w zeszłym roku The Verge (amerykański serwis poświęcony technologii - red.).

CNN zauważa, że Musk wysyłał takie e-maile także w trakcie swojej kariery w Białym Domu. Wszyscy pracownicy federalni otrzymali e-maile z prośbą o wypisanie osiągnięć z ostatniego tygodnia. Musk ogłosił wówczas na antenie X, że "brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja".

Elon Musk PAP/EPA/Samuel Corum/ POOL

Jednak e-maile były rozsyłane tak szeroko, że pracownicy federalni pracujący w newralgicznych obszarach, takich jak bezpieczeństwo narodowe i sądownictwo, zostali poinformowani przez kierownictwa poszczególnych instytucji, aby nie wysyłali odpowiedzi. W lutym federalne Biuro Zarządzania Personelem poinformowało agencje, że odpowiedzi na e-mail Muska są dobrowolne, a brak odpowiedzi nie oznacza rezygnacji.

CNN przypomina, że również w 2022 roku, kiedy Musk przejął Twittera (obecnie X - red.), poprosił pracowników o wydrukowanie niedawno napisanych linijek kodu. Następnie, zmieniając zdanie, nakazał im zniszczyć to, co wydrukowali.

Plan trzygodzinnego spotkania z pracownikami

Jak zaznacza CNN, nie jest nie jest jasne, co Musk zamierza zrobić z informacjami przekazanymi przez pracowników xAI. Portal informuje jednak, powołując się na źródło w firmie, że planowane jest trzygodzinne spotkanie wszystkich pracowników.

Podkreśla również, że w minionym tygodniu Business Inside informował, że xAl zwolniło setki pracowników, w tym "nauczycieli AI", którzy pomagali szkolić chatbota Grok AI.

CNN wyjaśnia, że firma xAI Muska jest stosunkowo nowym graczem na niezwykle lukratywnym i szybko rozwijającym się rynku sztucznej inteligencji. Stoi za Grokiem, kontrowersyjnym chatbotem opartym na sztucznej inteligencji, który jest również zintegrowany z siecią społecznościową X.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: CNN