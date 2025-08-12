Jerome Powell musi teraz obniżyć stopę procentową - podkreślił Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych. Prezydent USA dodał, że jego zdaniem straty, które wyrządził szef Fed, "są nie do oszacowania".

"Jerome 'Spóźniony' Powell musi TERAZ obniżyć stopę procentową. Steve 'Manouychin' (Mnuchin - red.) naprawdę sprawił mi 'radość', kiedy poparł tego nieudacznika. Straty, które wyrządził, zawsze działając zbyt późno, są nie do oszacowania" - napisał na swojej platformie społecznościowej Trump.

Trumpa uderza w Powella

Dodał, że "na szczęście gospodarka ma się tak dobrze, że przebiliśmy się przez Powella i samozadowoloną Radę".

"Rozważam jednak poważny pozew przeciw Powellowi z powodu jego strasznej i rażąco niekompetentnej pracy przy zarządzaniu budową budynków Fed. Trzy miliardy dolarów za pracę, która powinna kosztować 50 milionów dolarów. Niedobrze!" - stwierdził prezydent USA.

Trump szuka nowego szefa Fed

Prezydent USA od miesięcy wywiera presję na prezesa Fed Jerome'a Powella, by obniżył stopy i wielokrotnie kierował pod jego adresem zniewagi w mediach społecznościowych. Wcześniej nazwał na przykład Powella "upartym idiotą" i stwierdził, że zarząd Rezerwy Federalnej powinien "przejąć kontrolę", jeśli Powell odmówi obniżenia kosztów pożyczek.

W zeszłym tygodniu Trump poinformował, że rozpoczęły się rozmowy z kandydatami na nowego prezesa Rezerwy Federalnej. Dodał, że rozpatrywane są trzy kandydatury na to stanowisko. Jak podał Bloomberg, najpoważniejszymi kandydatami są: jeden z gubernatorów Fed Christopher Waller, szef doradców ekonomicznych Białego Domu Kevin Hassett i były urzędnik Fed Kevin Warsh.

Kadencja obecnego szefa Fedu Jerome'a Powella - pierwotnie nominowanego przez Trumpa w 2017 r. - upływa w maju przyszłego roku.

Jerome Powell PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Rezerwa Federalna a stopy procentowe

Eksperci obawiają się, że jeśli następny szef Rezerwy Federalnej będzie bardzo podatny na naciski Trumpa, to rynek uzna, że Fed stracił niezależność. Powell nie ugiął się jak dotąd i nie zastosował do życzeń prezydenta USA.

Rezerwa Federalna jest uznawana za jedną z najważniejszych finansowych instytucji świata. Gdyby jednak Fed stracił wiarygodność, mógłby również stracić zdolność wpływania na rynki.

Obniżenie stóp procentowych może być bodźcem dla rozwoju gospodarczego, choć jak napisał francuski tygodnik "L'Express" - taki wzrost jest złudny, ponieważ to sztuczne upiększanie sytuacji i prowadzi do wzrostu cen.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP