Reklamówka za tysiące złotych. Luksusowy dom mody po raz kolejny szokuje

24 sierpnia 2025, 11:30
Źródło:
PAP
Dom mody Balenciaga po raz kolejny zaskakuje - tym razem proponuje torebkę, która wygląda jak... zwykła sklepowa reklamówka. Model Marché Packable Tote Bag Medium, pochodzący z zimowej kolekcji, kosztuje 995 dolarów, czyli ponad 3,6 tysiąca złotych. W tej cenie można mieć nadzieję, że posłuży dłużej niż jednorazowa siatka z supermarketu.

Balenciaga wyraźnie inspirowała się sklepowymi siatkami - torebka ma nawet wyraźne zagniecenia.

Zwykła siatka czy luksusowy dodatek?

Od tych tanich jednorazówek, poza ceną oczywiście, odróżnia ją materiał, z którego została wykonana. Marché Packable Tote Bag Medium to połączenie wytrzymałych materiałów, jak poliamid i Dyneema.

Dzięki nim udźwignie nawet najcięższe zakupy czy niezbędne przybory - do 10 kilogramów - jak zapewnia ten francuski dom mody o hiszpańskim rodowodze.

Na niebieskiej torbie, obok wyraźnego logo marki, znajdziemy również adresy dwóch paryskich sklepów Balenciagi i adres strony internetowej.

- To plastikowa torba, która przypomina plastikową torbę - kpią internuaci.

BalenciagaBalenciaga.com

Kolejny prowokacyjny projekt

To już kolejny prowokujący projekt Balenciagi w ostatnich latach. Wcześniej dom mody lansował m.in. trampki, które wyglądały na mocno zniszczone, brudne i podarte. Ich cena wynosiła około 8 tys. zł.

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Balenciaga.com

Moda
