ZUS wypłacił już prawie 1,4 miliarda złotych. Wnioski do końca listopada

Do końca listopada można wnioskować o środki z programu Dobry Start. Do tej pory wypłacono ponad 1,37 miliarda złotych - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dobry Start. Środki, wnioski

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca.