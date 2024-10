Sztuczna inteligencja pod nadzorem. Jest projekt

Powołanie Komisji Rozwoju Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji jako krajowego organu nadzoru nad AI, uregulowanie postępowań kontrolnych i karnych oraz sądowej ochrony praw obywateli, to niektóre propozycje z opublikowanego w środę projektu ustawy dotyczącego sztucznej inteligencji.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu ustawy o systemach sztucznej inteligencji, opublikowanego w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zmiana ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenie dot. AI.

Będzie nowy organ

"W szczególności, przedmiotem projektowanej ustawy są kwestie dotyczące: krajowego organu nadzoru; postępowania przed tym organem; postępowania kontrolnego; organu notyfikującego; certyfikacji; sądowej ochrony praw przysługujących obywatelom oraz wszczynania postępowań i nakładania administracyjnych kar finansowych za naruszenie przepisów" - wyjaśnił resort cyfryzacji w uzasadnieniu projektu. Zaznaczył, że założeń projektu nie stosuje się do spraw związanych z obroną narodową, bezpieczeństwem wewnętrznym państwa i podstawowych badań naukowych.

Projekt przewiduje powołanie nowego organu nadzoru rynku dla systemów sztucznej inteligencji; ma nim być Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało, by organ ten miał charakter kolegialny, co umożliwić ma sprawną koordynacje i współpracę działań między instytucjami kluczowymi. Wyjaśniono, że stworzenie organu może okazać się "mniej kosztowne" niż nałożenie takiego obowiązku na inne instytucje z osobna. Pracami Komisji kierować ma powołany przez premiera, w drodze otwartego naboru, przewodniczący, którego niezależność gwarantować ma "wąski katalog przypadków umożliwiających jego odwołanie".

Resort zdecydował w projekcie, by członkami komisji byli przedstawiciele instytucji kluczowych dla rozwoju rynku AI, tj. ministra właściwego ds. informatyzacji (obecnie MC), ministra powołanego do koordynowania działalności służb specjalnych (jeśli takowy nie jest wyznaczony to kancelarii premiera), Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Urzędu Komunikacji Elektronicznej.