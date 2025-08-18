Znana sieć przestaje sprzedawać te napoje

Sieć zdecydowała się zaprzestać sprzedaży napojów w butelkach i nie uczestniczyć w systemie kaucyjnym - przekazał tvn24.pl Jacek Hutyra z Leroy Merlin. Wskazał też, że sprzedaż napojów nie jest związana z "podstawową działalnością handlową".

Od października 2025 roku ruszy system kaucyjny i zaczną pojawiać się napoje w opakowaniach ze znakiem kaucji. System obejmie wszystkie placówki handlowe, które będą sprzedawały produkty w opakowaniach ze znakiem kaucji - również drogerie, apteki, sklepy sportowe i stacje benzynowe, które mają je w asortymencie.

Logo na etykiecie wskaże, czy produkt jest objęty systemem kaucyjnym. Wysokość kaucji ma wynieść:

butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów - kaucja: 0,50 zł,

puszki metalowe o pojemności do 1 litra - kaucja: 0,50 zł,

butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra - kaucja: 1,00 zł.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym

System kaucyjny. Leroy Merlin rezygnuje

Jacek Hutyra, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju / ESG w Leroy Merlin, przekazał tvn24.pl, że sieć zdecydowała się "zaprzestać sprzedaży napojów w butelkach i nie uczestniczyć w systemie kaucyjnym", ponieważ nie jest to związane z "podstawową działalnością handlową".

- W sklepach Leroy Merlin Polska sprzedajemy napoje w butelkach, jednak stanowią one niewielki element naszej oferty, wprowadzony po to, żeby umożliwić klientom odświeżenie, zwłaszcza w cieplejsze dni. Jednak nasze markety są wyposażone w systemy klimatyzacji, a także oferujemy bezpłatną wodę w baniakach na terenie hali sprzedaży, tak więc dalsza sprzedaż wody butelkowanej nie będzie już potrzebna, z punktu widzenia pierwotnego celu - wyjaśnił Hutyra.

Dodał też: - Ponadto pozostawienie w ofercie napojów w butelkach nie przełożyłby się na żaden istotny efekt środowiskowy. Dlatego też wolimy koncentrować się na działaniach środowiskowo-klimatycznych ściśle związanych z naszym biznesem: dalsze przyspieszenie transformacji energetycznej czy rozwój rozwiązań Oszczędnego Domu, które pozwalają klientom oszczędzać pieniądze i redukować wpływ środowiskowy. W ten sposób inwestujemy czas, energię i środki w działania, które mogą przynieść lepsze efekty biznesowe, a także te dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych.

To kolejna sieć, która poinformowała o tym, że nie będzie sprzedawać napojów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Wcześniej zrobił to także Rossmann.

Czytaj więcej: Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów

Leroy Merlin Polska posiada obecnie 82 sklepy i zatrudnia 12 tysięcy pracowników. W ofercie sieci znajduje się szeroka gama produktów związanych z budownictwem, aranżacją wnętrz, remontami oraz ogrodnictwem. Na polskim rynku do największych sieci marketów budowlanych należą oprócz Leroy Merlin jeszcze Polskie Składy Budowlane, Castorama, Bricomarche czy Nomi.

Branża handlowa ostrzega

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) podkreśliła w komunikacie opublikowanym 5 sierpnia br., że system kaucyjny nie jest gotowy do wdrożenia w obecnym kształcie. Organizacja wystosowała w tej sprawie apel do premiera Donalda Tuska, w którym zadaje konkretne pytania dotyczące poprawnej interpretacji i realizacji ustawy. POHiD liczy na rzeczową odpowiedź legislatorów, która "pozwoli na możliwie bezproblemową działalność systemu w interesie klientów, środowiska i biznesu".

W apelu wskazano m.in. na obowiązkowe uczestnictwo sklepów typu non-food. "Objęcie obowiązkiem systemu takich punktów, jak m.in. apteki, drogerie czy sklepy RTV/AGD może prowadzić do wycofania napojów z ich oferty" - czytamy.

System kaucyjny. Zwrot opakowania

Zwrotu opakowania objętego systemem kaucyjnym będzie można dokonać bez paragonu. Wśród miejsc, w których na pewno oddamy takie opakowanie i otrzymamy zwrot kaucji, będą wszystkie sklepy powyżej 200 m kw., które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

Mniejsze placówki będą mogły przyjmować opakowania, ale nie będą miały takiego obowiązku. Wyjątek stanowią sklepy poniżej 200 m kw., w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych. Takie sklepy z zasady będą także punktami zwrotu opakowań.

Warto pamiętać, że punktem zwrotu opakowań ze znakiem kaucji będą też automaty kaucyjne, które nie muszą znajdować się wewnątrz sklepów. Dodatkowo we współpracy z operatorami systemu możliwe będzie organizowanie tymczasowych punktów zbiórki, np. podczas dużych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Wcześniej o decyzji o zaprzestaniu sprzedaży napojów butelkowych przez Leroy Merlin poinformował portal wiadomoscihandlowe.pl.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP