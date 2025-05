Co ze stopami procentowymi? "To rewelacyjne warunki"

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2025 r. wzrosły o 4,1 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc." - podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W komentarzu do danych GUS ekonomiści Banku Pekao napisali, że majowy spadek cen miesiąc do miesiąca to jest pierwszym od września 2023 r.

Inflacja a stopy procentowe

Kiedy obniżka stóp procentowych

Dodali, że powrót do celu inflacyjnego nastąpi wcześniej niż oczekiwali, bo liczyli, że stanie się to dopiero w I połowie przyszłego roku. Zastrzegli, że inflacja bazowa będzie obniżać się znacznie wolniej.

"(…) to rewelacyjne warunki makroekonomiczne do cięcia stóp procentowych: prognozowane przyspieszenie tempa wzrostu PKB oraz spadek inflacji do poziomów zgodnych z celem inflacyjnym. Zakładamy, że w lipcu, razem z nową projekcją inflacyjną NBP, Rada Polityki Pieniężnej obetnie stopy procentowe co najmniej o 25 pb. Kolejne cięcia zobaczymy w dalszej części roku" - napisali ekonomiści Banku Pekao.