Stopnie alarmowe w Polsce. Premier podjął decyzję
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO CRP na terenie całego kraju - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Jak podano na stronie rządowej, premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2025 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.
Wyszczególniono w nich:
- BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 43 z dnia 28 sierpnia 2025 r.,
- BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 44 z dnia 28 sierpnia 2025 r.
- BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 45 z dnia 28 sierpnia 2025 r.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.
Sygnał dla polskich służb
BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
"Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - poinformowało RCB. Chodzi m.in. o całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych.
Z kolei stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Chodzi także o przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak