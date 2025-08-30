Stopnie alarmowe w Polsce. Premier podjął decyzję

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO CRP na terenie całego kraju - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Jak podano na stronie rządowej, premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2025 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Rozwiń

Wyszczególniono w nich:

BRAVO (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 43 z dnia 28 sierpnia 2025 r.,

BRAVO-CRP (2. stopień zagrożenia) – obowiązuje na terytorium całego kraju – zarządzenie nr 44 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

BRAVO (2. stopień zagrożenia) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 45 z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Sygnał dla polskich służb

BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

"Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - poinformowało RCB. Chodzi m.in. o całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych.

Stopnie alarmowe w Polsce gov.pl

Z kolei stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Chodzi także o przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Stopnie alarmowe w Polsce gov.pl

Autorka/Autor:BC/akw

Źródło: tvn24.pl