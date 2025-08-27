"Stoimy przed dramatyczną sytuacją". Branża alarmuje

27 sierpnia 2025, 19:12
Źródło:
PAP
Wiceministra o systemie kaucyjnym i aptekach
Wiceministra o systemie kaucyjnym i aptekachPAP
wideo 2/7
Wiceministra o systemie kaucyjnym i aptekachPAP

Przedstawiciele branży rozlewniczej apelują do premiera Donalda Tuska w sprawie systemu kaucyjnego. Alarmują, że wdrożenie nowych zasad może spowodować utratę konkurencyjności, a także mieć wpływ na konsumpcję i spadek sprzedaży poszczególnych kategorii napojów.

- Opublikowaliśmy apel, list otwarty do premiera Donalda Tuska, że stoimy przed dramatyczną sytuacją. Jeżeli pozostaniemy w tej bardzo trudnej sytuacji operowania butelkami wielokrotnego użytku w zakresie tych przepisów, które są w ustawie o systemie kaucyjnym, to stracimy konkurencyjność - powiedział na konferencji prasowej Dariusz Lizak, prezes Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy".

Jak dodał, "wprowadzimy też pewien chaos, bo jeżeli będzie to bardzo drogi system - który nam funduje nowa ustawa - to automatycznie będzie miało to bardzo negatywny wpływ na poszczególne kategorie napojów. I spodziewamy się spadku tych kategorii".

Branża apeluje do premiera Donalda Tuska

Wskazał, że będzie chaos na rynku spowodowany tym, że jeśli wejdzie nowy system, który będzie zupełnie inny niż obecny, to konsument będzie zdesperowany tym, w jaki sposób to funkcjonuje i działa, a to oczywiście będzie miało wpływ na konsumpcję. Dodatkowo rozmontuje to - jego zdaniem - obecne bardzo dobre systemy zwrotu i kaucji butelek.

- Rozmontowanie obecnych systemów zwrotów kaucji butelek szklanych (...) i przełożenie ich do dzisiejszej ustawy, czyli nowej ustawy o systemie kaucyjnym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska motywuje bardzo iluzorycznym wyobrażeniem, że nowa ustawa spowoduje rozwój tych butelek szklanych zwrotnych. Naszym zdaniem wręcz przeciwnie - powiedział Dariusz Lizak.

Jak wskazał Lizak, "nowa ustawa o systemie kaucyjnym dorzuca dwa lub trzy punkty, które wydłużają drogę logistyczną, wydłużają transport i podwyższają koszty logistyczne".

- Rozpraszają strumień tych butelek po całym rynku i powoduje to, że te butelki do nas nie wrócą. I trzecia sprawa to jest bezpieczeństwo żywności, gdzie jest bardzo duże ryzyko, że te butelki, jeżeli nie zostaną zebrane w odpowiednich opakowaniach do transportu już zbiorczego, niestety będą uszkodzone i wyeliminowane z rynku - dodał.

Wezwanie do "odkręcenia przepisów"

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, podał, że nadal nie jest za późno, aby zapobiec zmianom.

- Już za miesiąc system ma ruszyć, chociaż ministerstwo, jak słyszymy, mówi, że to będzie taki powolny rozruch. Jednak nie jest za późno na zmiany, bo nasze systemy zgodnie z ustawą mogą funkcjonować do końca bieżącego roku. Zatem jest przestrzeń, żeby odkręcić te przepisy i sprawić, że butelki zwrotne będą uratowane - powiedział Bartłomiej Morzycki.

Dodał, że to jest ten moment, kiedy albo systemy kaucyjne na butelki wielorazowe będą na rynku funkcjonować, albo takich opakowań po prostu nie będzie, albo będą jakieś niewielkie ilości.

"Przygotowaliśmy konkretny projekt nowelizacji"

- Przygotowaliśmy konkretny projekt nowelizacji ustawy. (...) My nie zmieniamy, nie wykluczamy tych opakowań z ustawy (...), chcemy je tylko uregulować. Chociażby w zakresie takim, jak doprecyzowanie definicji wprowadzającego produkty po opakowaniach. I tutaj mamy na myśli przede wszystkim definicję bezpośrednio wprowadzającego opakowania na rynek. (...) Chodzi też o to, żeby tę definicję w ten sposób uregulować, żeby wszyscy producenci napojów, jakichkolwiek napojów w opakowaniach zwrotnych, mogli podlegać tej definicji - powiedział Dariusz Lizak.

PEŁNA TREŚĆ APELU DO PREMIERA

System kaucyjny w Polsce wejdzie w życie 1 października 2025 roku; nakłada na sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. obowiązek zawarcia umów ze wszystkimi operatorami systemu kaucyjnego i przyjmowania zwrotów opakowań. Małe sklepy (poniżej 200 m. kw.) mogą przystępować do systemu dobrowolnie.

Co oddajemy w systemie kaucyjnym

Czytaj też: Luka w systemie kaucyjnym? Wiceminister chce zmian

Wiceministra o systemie kaucyjnym

W środę w Poznaniu wiceministra klimatu Anita Sowińska pytana była m.in. o stan przygotowań do wdrożenia systemu kaucyjnego i o sytuację, kiedy na terenie danej gminy nie działa żaden sklep o powierzchni pow. 200 metrów kw., który miałby zapewnić punkt zbiórki opakowań.

- Na pewno na początek mówimy przynajmniej o jednym punkcie zbiórki w każdej gminie, natomiast myślę, że tych punktów zbiórki będzie znacznie więcej. Ten jeden punkt zbiórki wynika z ustawy i z obowiązków, które nałożyliśmy na operatorów. Każdy z nich musi zapewnić w każdej gminie przynajmniej jeden punkt, natomiast może być tych punktów oczywiście więcej. Od pierwszego dnia od obowiązywania systemu także każdy sklep powyżej 200 metrów kwadratowych musi zapewnić zbiórkę opakowań zwrotnych - powiedziała.

Wiceministra pytana o wysokość kaucji, wskazała, że jej wysokość została tak ustalona, by z jednej strony zachęcić do oddawania opakowań, nie wpływać zbyt znacząco na cenę danego napoju, a także musi korelować z wartością samego surowca.

- Kaucja z niezwróconych butelek będzie przeznaczana przez operatorów na rozwój tego systemu, czyli na przykład na zakup kolejnych kaucjomatów albo kolejnych zestawów do skanowania kodów kreskowych w małych sklepach, także ona zostanie przeznaczona na rozwój. Natomiast oczywiście nam zależy na tym, żeby ten system był jak najbardziej efektywny, czyli najlepiej, żeby wszystkie butelki trafiały z powrotem do punktu zbiórki - powiedziała.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła także, że systemem kaucyjnym zostaną objęte opakowania oznaczone specjalnym logo; takie produkty można będzie spotykać w sklepach od października.

- Nie ma sensu i nie zalecam tego, żeby zbierać butelki, które nie są objęte systemem kaucyjnym, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że niektóre sklepy prowadzą takie kampanie marketingowe i zbierają wolontaryjnie takie opakowania, co oczywiście jest dobrą praktyką. Natomiast systemem kaucyjnym działającym od 1 października zostaną objęte opakowania oznaczone specjalnym logo – powiedziała.

Dodała, że to od producenta np. danego napoju będzie zależało, w którym momencie wejdzie on w system kaucyjny.

- Producent napoju jest motywowany finansowo, ponieważ jeżeli nie zrealizuje poziomów selektywnej zbiórki, a on wynosi obecnie 77 procent, to za każdy niezrealizowany punkt procentowy będzie płacił po prostu formę kary, opłaty produktowej za każdy kilogram. Od przyszłego roku te kwoty już są dość znaczące, bo to jest złotówka za kilogram, ale jeżeli w ogóle nie wejdzie w system kaucyjny, to będzie to trzykrotność tej kwoty, czyli trzy złote za kilogram niezrealizowanego celu. Tak że zachęcamy przedsiębiorców do tego, żeby wchodzili w system kaucyjny - podkreśliła wiceministra klimatu.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

System kaucyjnyplastikowe opakowania
Pozostałe wiadomości

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu - przekazała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja miała między innymi usunąć z polskiego prawa zapis uznany przez Brukselę za niezgodny z europejskimi regulacjami. Prezydent zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

Kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego

27 sierpnia 2025, 17:50
Źródło:
PAP

- Wkład Polski w Starlinki to jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy - stwierdził wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Z kolei wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że zawetowanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez prezydenta Karola Nawrockiego jest "przeciwko bezpieczeństwu Polski".

Wicepremier: o tym jest to weto

Wicepremier: o tym jest to weto

27 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
PAP

To będą przede wszystkim przykre konsekwencje z perspektywy polskiej gospodarki, rynku pracy, pracodawców, pracowników i biznesu - stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem weto prezydenta Karola Nawrockiego spowoduje, że ponad 450 tysiącom pracujących w Polsce Ukraińców grozi utrata prawa do pracy zarobkowej.

Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe

Ministra: to jest nieracjonalne, niemądre i szkodliwe

27 sierpnia 2025, 20:01
Źródło:
tvn24.pl

Weszły w życie podwyższone do 50 procent cła na towary eksportowe z Indii do USA. Indyjska gospodarka zareagowała na nie negatywnie - rupia osłabła wobec dolara, giełda w Bombaju też na czerwono. Władze obydwu krajów zapewniły jednak, że szukają sposobu wyjścia z tej sytuacji.

Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono

Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono

27 sierpnia 2025, 16:05
Źródło:
PAP

14. emerytura już wkrótce trafi do seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty dodatkowego świadczenia, a w pierwszym terminie otrzyma je ponad 674 tysiące osób. Łączna wartość wypłat przekroczy 991 milionów złotych brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

27 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Orlenu odwołała dwóch członków zarządu spółki - podano w komunikacie. Dodano, że chodzi o Magdalenę Bartoś oraz Artura Osuchowskiego.

Zmiany w zarządzie Orlenu

Zmiany w zarządzie Orlenu

27 sierpnia 2025, 15:05
Źródło:
PAP

Rząd przyjmie projekt budżetu w czwartek o godzinie 14 - poinformował w środę premier Donald Tusk. - Prace trwają do ostatniej chwili - dodał.

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

27 sierpnia 2025, 13:23
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej podkreślił, że ma nadzieję, iż rząd i większość parlamentarna "zajmie się" jego projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. - Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości - mówił natomiast premier Donald Tusk, odnosząc się do projektu ustawy Karola Nawrockiego dotyczącego CPK.

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

27 sierpnia 2025, 10:28
Źródło:
PAP

Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tak zwany repowering, niezależnie od prezydenckiego weta, rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe - poinformował w środę premier Donald Tusk. Dodał, że prąd z wiatraków popłynie "tak czy inaczej".

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

27 sierpnia 2025, 9:57
Aktualizacja: 27 sierpnia 2025, 13:35
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i czułość będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski - powiedział premier Donald Tusk zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
tvn24.pl, PAP

- Idziesz do salonu, widzisz tańsze auto, siedem lat gwarancji i myślisz: "Pana Boga za nogi złapałam". Dałbym pstryczek w nos - przestrzega Szymon Kazimierczak, reporter TVN Turbo. Chińskie samochody szybko zdobywają polski rynek, ale wciąż brakuje danych o ich trwałości i rzeczywistej wartości po kilku latach użytkowania. - Jeśli okaże się, że po drobnej stłuczce na błotnik czekamy kilka miesięcy, to mamy gwarantowaną frustrację - zwraca uwagę w rozmowie z TVN24+ Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

27 sierpnia 2025, 11:44
Źródło:
TVN24+

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad ośmiu milionów złotych. Nagroda trafi też do uczestnika wtorkowego losowania w Lotto Plus. Oto, gdzie padły wygrane.

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

27 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
tvn24.pl

Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 miliony złotych kary w związku ze sprawą znaną jako afera Dieselgate - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To efekt ugody spółki z prezesem UOKiK zawartej przed sądem, a wypracowanej wspólnie z Prokuratorią Generalną.

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

27 sierpnia 2025, 12:11
Źródło:
PAP

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaapelował do marszałka Sejmu o pilne zajęcie się projektami ustaw dotyczącymi mrożenia cen prądu i pomocy dla Ukraińców. Uznał, że w tym przypadku można ograniczyć konsultacje.

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

27 sierpnia 2025, 8:35
Źródło:
PAP

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

27 sierpnia 2025, 7:03
Źródło:
PAP

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wynosi obecnie 15 691 złotych brutto, co oznacza wzrost o 4 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z najnowszego "Raportu Płacowego". Największy wzrost odnotowano w obszarze finansów i księgowości.

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

27 sierpnia 2025, 9:04
Źródło:
PAP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał już wnioski o dofinansowanie pokrywające ponad 90 procent budżetu programu Mój Prąd 6.0. W przypadku innych programów dla osób fizycznych najwięcej zgłoszeń trafiło do programu Moje Ciepło - na ponad połowę dostępnych środków.

Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

27 sierpnia 2025, 7:30
Źródło:
PAP

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Punho stwierdziła we wtorek, że regulowanie działalności gospodarczej należy do suwerennych kompetencji Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. To odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził wprowadzeniem ceł w reakcji na unijne regulacje, w tym podatek cyfrowy.

Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada

Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada

26 sierpnia 2025, 20:20
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uderza w stabilność gospodarki, zobowiązania międzynarodowe Polski i bezpieczeństwo całego kraju - przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 października 2025 roku tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy - wskazał resort.

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

26 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
tvn24.pl

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

27 sierpnia 2025, 7:03
Źródło:
PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt zakładający uruchomienie darmowego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Nowe narzędzie ma ułatwić kupującym wybór najkorzystniejszej oferty na rynku nieruchomości. 

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

26 sierpnia 2025, 17:11
Źródło:
PAP