Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Stopy procentowe w Polsce

Obecnie główna stopa procentowa NBP , stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc. i na tym poziomie pozostaje od października 2023 r., kiedy RPP obniżyła stopy o 25 pkt. bazowych. Wcześniej, we wrześniu 2023 r., RPP obniżyła stopy o 75 pkt. bazowych.

Komentarze z rynku

"Zgodnie z oczekiwaniami #RPP utrzymuje główną stopę na poziomie 5,75% i tak najprawdopodobniej zostanie do końca tego roku. Obecnie dużym zmartwieniem pod względem inflacji jest wciąż dwucyfrowy wzrost płac. EURPLN odbija od 4,30 po decyzji" - dodało XTB Polska.

"Bez zaskoczeń. #RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian na czerwcowym posiedzeniu, stopa referencyjna nadal 5,75%. Troszkę ciekawiej zapowiada się jutrzejsza konferencja prezesa Glapińskiego, i to, jak odniesie się do niższej od oczekiwań (także NBP) realizacji inflacji w I połowie roku. RPP nie zmieni na razie swojego jastrzębiego nastawienia biorąc pod uwagę odbicie inflacji w 2 poł. 2024. W ostatnim czasie prognozy rynkowe przesuwają się w kierunku pierwszych obniżek dopiero w drugiej połowie 2025 r. Naszym zdaniem stanie się to najwcześniej w 2026 r." - ocenili ekonomiści z Analiz Pekao.