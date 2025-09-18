Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,7 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Bez pozytywnych niespodzianek" - przyznali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 0,5 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 7,4 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w sierpniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym niż w lipcu.

"Produkcja przemysłowa w sierpniu bez pozytywnych niespodzianek. Odczyt lekko 'nad kreską' (0,7 proc. r/r)" - skomentowali w serwisie X ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Słaba koniunktura w Niemczech, podwyżka amerykańskich ceł na europejskie towary i niepewność związana z polityką handlową Trumpa ciążą na aktywności w polskim przetwórstwie" - dodali.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że w sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,7 proc. r/r, a budowlana spadła aż o 6,9 proc. r/r.

"Jednodniowy efekt kalendarza zaniżył wyniki, lecz dynamiki odsezonowane wskazują na zadyszkę, szczególnie w budowlance (-4 proc. m/m)" - dodali w komentarzu.

