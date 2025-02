To już drugi taki zwycieżca

10-lecie działalności

Pizzeria Zielona Górka w tym roku obchodzi 10-lecie. Jędrzej Lewandowski, z zawodu architekt zrezygnował z projektowania na rzecz pasji do pizzy. Razem z żoną otworzyli pizzerię. Jak sam wspomina przez dwa lata robił pizzę w garażu bez okna patrząc w ścianę, metodą prób i błędów szukał własnego przepisu na idealną włoską pizzę. Teraz mówi, że ryzyko było duże, ale opłacało się. Poza tytułem najlepszej pizzerii już trzy razy znalazł się w dorocznym rankingu Top 50 Pizza World. Kolejna edycja rankingu spodziewana jest w połowie tego roku. - Sukces w rankingu dał nam rozpoznawalność, mamy gości z całej Polski i z zagranicy. Niedawno był u nas Amerykanin z Nowego Jorku. Mieszkał w Krakowie, ale dwa razy przyjechał do Pabianic pociągiem, żeby zjeść naszą pizzę. Dlatego czuję ogromną odpowiedzialność za to, co robimy - powiedział Jędrzej Lewandowski.