Masz konto w tym banku? Uważaj na takie e-maile

Pośpiech jest złym doradcą. Jeśli czytając wiadomość odczuwasz presję czasu, jeśli zachęca cię ona lub ponagla, by szybko wykonać jakąś operację, to prawdopodobnie jest to fałszywa wiadomość. Oszuści liczą na to, że w obawie przed utratą dostępu do swojego konta, będziesz działać szybko i zaniechasz sprawdzania.