"Patologiczne sprawy". Wiceminister klimatu o wynikach audytu w Lasach Państwowych

- Ponad 60 spraw w prokuraturze. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał specjalny zespół do spraw zbadania nieprawidłowości. Sprawy są patologiczne - tak o wynikach audytu w Lasach Państwowych mówił w programie "#BezKitu" w TVN24 Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska.

Dorożała pytany o wyniki audytu powiedział: - Lasy Państwowe wydały w ciągu trzech lat 47 milionów złotych, więcej niż na ochronę przyrody, na sponsorowanie gali Tygodnika "Do Rzeczy", milion 420 tysięcy w Telewizji Republika na reklamy, ponad dwa miliony w magazynie "Do Rzeczy", telewizja Jacka Kurskiego wtedy dostała ponad 8,5 miliona. Nieprawdopodobne rzeczy tam się działy.

Wyjaśnił, że po audycie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Lasy Państwowe zgłosiły ponad 60 spraw do prokuratury.

"Patologiczne sprawy"

- Powstał w krakowskiej delegaturze prokuratury specjalny zespół. Pan prokurator krajowy (Dariusz) Korneluk powołał taki zespół, gdzie koordynuje te wszystkie prace. Sprawy są patologiczne. Od próby zmuszania leśników do przelewania własnych pieniędzy z własnej premii na konta określonych fundacji, za którymi stali określeni ludzie, przez sponsorowanie prawicowych mediów - powiedział wiceminister.

Dorożała wskazał, że "NIK zrobił kontrolę i Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że to, co się pojawiało w tych materiałach informacyjnych, nie miało nic wspólnego z ustawowym zadaniem Lasów Państwowych".

- Trwa śledztwo przynajmniej w kilkunastu sprawach, które tam już są. Tych spraw jest ponad 60. Niektóre sprawy są grubsze, niektóre trochę mniej. (...) Ja się spodziewam, że ci ludzie zostaną ukarani. To jest podstawowa sprawa. Mamy kwestię tych słynnych billboardów, które wyszły, ponad 60 milionów złotych. Przewalonych pieniędzy po prostu. (...) Lasy Państwowe mają zajmować się stawianiem billboardów? To jest jakaś paranoja - stwierdził wiceminister.

Ministra klimatu o Lasach Państwowych

Pieniędzmi płacono też za liczne pielgrzymki leśników na Jasną Górę, do Watykanu , ich edukację w Collegium Humanum i w szkole Tadeusza Rydzyka , czyli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - wskazano w materiale "Faktów" TVN.

Prokuratura analizuje działalność Lasów Państwowych za rządów PiS

Zespół śledczy do zbadania gospodarności, legalności i zasadności działań podejmowanych w latach 2015-2023 przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe został powołany na początku grudnia 2024 r. w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie przez prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.

Zespół ma zbadać również prawidłowość nadzoru nad Lasami Państwowymi ze strony ministra właściwego do spraw środowiska. Do 2023 roku Lasami Państwowymi rządzili politycy prawicy, w szczególności związani z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry .

Jak poinformowała w połowie stycznia 2025 roku w komunikacie Prokuratura Regionalna w Krakowie, do zespołu śledczego mającego zbadać nieprawidłowości w Lasach Państwowych w latach 2015-2023 wpłynęło wtedy 35 postępowań z prokuratur w całej Polsce.

Audyt w Lasach Państwowych

Według wyników audytu przeprowadzonego w LP w latach 2020-2023 wydano 26 249 483,37 zł na rzecz "mediów prawicowo-katolickich". W 2020 roku na ten cel wydano ponad 1,3 mln zł z umów z Centrum informacyjnym LP (CILP) oraz 32 tys. zł z umów z jednostkami LP. W 2021 było to 1,94 mln zł z CILP oraz 17 tys. zł z umów z jednostkami LP, w 2022 roku - 2,29 mln zł z CILP oraz blisko 6 mln zł z umów z jednostkami LP, a w 2023 roku - ponad 10,3 mln zł z CILP oraz ponad 4,2 mln zł z umów z jednostkami LP.

Przeprowadzanie zakupu oraz okoliczności produkcji munduru zostały określone jako "rażąca niegospodarność". Do prokuratury trafiło też doniesienie w sprawie wsparcia Fundacji Ekologicznej Forum Młodzieży przez jednostki Lasów Państwowych, głównie z terenu Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku, na łączną kwotę ponad 733 tys. zł. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała mówił wtedy, że chodzi o "zorganizowaną grupę przestępczą, która wyprowadzała majątek Lasów Państwowych".

Z kolei w marcu 2024 r. Lasy Państwowe informowały o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez siedem osób w związku z zamówieniem 2 tysięcy billboardów, które miały być ustawione na terenach leśnych. Dyrektor LP oceniał wtedy, że doszło do naruszenia Prawa zamówień publicznych, a "cała akcja to książkowy przykład niegospodarności".