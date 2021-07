Pilny projekt w sprawie nowych dowodów osobistych. "Potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji"

Termin wydawania nowych dowodów z odciskami palców ma być zmieniony. Jak poinformowała we wtorek kancelaria premiera, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, minister Janusz Cieszyński, skierował do rozpatrzenia przez Radę Ministrów pilny projekt ustawy w tej sprawie. Nowe dowody - z podpisem posiadacza i odciskami palców - miały być wydawane od 2 sierpnia.