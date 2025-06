Narzędzia połowowe. Resort proponuje opłatę

Zgodnie z prawem przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty wymienione w załączniku do odpowiedniej ustawy, organizacje odzysku, które działają w imieniu tych przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne są obowiązani obliczyć, z zastosowaniem odpowiedniej stawki, i uiścić opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku, recyklingu lub zbierania określonych odpadów.