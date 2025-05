Orbis zmienił nazwę

Ponad 100 lat Orbisu

Firma podkreśla, że jej transformacja to też "zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i promowanie tego trendu w branży hotelarskiej". Plan ESG Essendi obejmuje m.in redukcję emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz portfolio 100 proc. hoteli z certyfikatem Green Key. "Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową" - podkreślił cytowany w komunikacie Essendi prezes zarządu firmy Gilles Clavié. Marka Orbis została założona w 1920 roku we Lwowie jako Polskie Biuro Podróży Orbis, a w 1951 roku do firmy dołączyły pierwsze hotele. W 2020 roku marka została nabyta przez AccorInvest. Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach. W skład firmy wchodzą marki takie jak ibis, Novotel czy Mercure. Essendi zatrudnia ok. 20 tys. pracowników.