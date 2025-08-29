Wielka kumulacja w Lotto

W czwartkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 19 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 28 sierpnia 2025 roku.

W czwartek, 28 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 11, 14, 18, 20, 30 i 41.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, kumulacja rośnie więc do 19 mln zł.

W czwartkowym losowaniu Lotto padły 72 piątki - każda o wartości 5372,00 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w czwartek, 28 sierpnia wylosowano następujące liczby: 2, 4, 11, 26, 29 i 34. Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padły 62 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl