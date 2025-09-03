24 miliony do zgarnięcia w Lotto

We wtorkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 24 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 2 września 2025 roku.

We wtorek, 2 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 12, 13, 14, 23, 33 oraz 36.

Wyniki losowania Lotto

Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, kumulacja rośnie więc do 24 mln zł.

We wtorkowym losowaniu Lotto padło 86 piątek - każda o wartości 5619,70 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w czwartek, 2 września wylosowano następujące liczby: 8, 13, 21, 33, 34 i 36. Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padło 68 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 4 września, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22:00.

Autorka/Autor:jis/kris

Źródło: tvn24.pl