Wyniki audytów stanowią podstawę do złożenia pięciu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Będą one dotyczyć podejrzenia niegospodarności, a także nieprawidłowości w zarządzaniu, polityce kadrowej oraz obszarze nieruchomości - przekazał w komunikacie PKO Bank Polski. Audyty objęły działalność spółki od 2016 do 2024 roku.