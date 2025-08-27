Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad ośmiu milionów złotych. Nagroda trafi też do uczestnika wtorkowego losowania w Lotto Plus. Oto, gdzie padły wygrane.

We wtorek w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8.

Takiego zestawu liczb nie zakreślił żaden z graczy. To oznacza, że w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 220 mln zł.

Wygrane w Eurojackpot i Lotto Plus

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy - z Niemiec i Polski. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do nich odpowiednio 1 746 680,80 euro i 8 109 746,50 zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

"Ostatnie losowanie Eurojackpot udowodniło, że nawet jeśli nie trafimy głównej wygranej, to i tak mamy szanse wygrać miliony złotych. Tak właśnie się stało w przypadku wygranej II stopnia w tej grze, którą odnotowano 26 sierpnia w Lesku (woj. podkarpackie). Ktoś, kto zagrał na własne liczby w punkcie LOTTO przy ul. Rynek 1 w tym mieście trafił dokładnie 8 109 746,50 zł. Jest to przy okazji najwyższa wygrana, jaka padła w tej miejscowości" - czytamy w komunikacie Totalizatora Sportowego.

Wygrana padła też w innej grze. "Wczorajsze losowanie Lotto Plus zapadnie w pamięć komuś, kto zagrał w kolekturze przy ul. Gostyńskiej 2 w Kąkolewie (woj. wielkopolskie). Nowy Lottomilioner zaufał swojemu szczęściu i zagrał na chybił trafił. Jego wygrana to równy 1 000 000 złotych. To jest zestaw sześciu szczęśliwych liczb, które wylosowano 26 sierpnia: 5, 18, 21, 25, 26, 44" - podano.

Eurojackpot i Lotto Plus - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną w grze Lotto. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl