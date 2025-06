LOT stawia na Airbusa. Konkurent reaguje

Embraer o przetargu

LOT stawia na Airbusa

Przedstawiciele PLL LOT i Airbusa podpisali w Paryżu kontrakt obejmujący dostawę 40 maszyn A220 w dwóch wersjach: -100 i -300 w latach 2027-2031, oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów. Pierwsze samoloty dołączą do jego floty w 2027 r., a docelowo flota do obsługi połączeń regionalnych, po wycofaniu starszej generacji maszyn, będzie składać się wyłącznie z samolotów typu Airbus A220-100 i -300. Według LOT-u, cena katalogowa kupowanych maszyn to ok. 9 mld dol.