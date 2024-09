Egzamin na prawo jazdy jeszcze droższy. Nowy cennik

Wzrost cen egzaminów

Cena egzaminu teoretycznego wzrośnie w związku z tym z 50 do 55 zł. Cena egzaminów na kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B96 i T z 200 do 222 zł. Natomiast cena egzaminów na kategorie C, D, B+E, C+E z 250 do 278 zł.