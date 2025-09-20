Tusk: to największa tego typu inwestycja w Europie

Nad Jeziorem Żarnowieckim powstaje największy w Europie magazyn energii - przekazał premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Jak podkreślił, podobne inwestycje w przyszłości przyczynią się do obniżek cen prądu.

- Dziewięć milionów takich powerbanków, taką pojemność będzie miał magazyn energii w Żarnowcu, który właśnie budujemy. Nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii - tłumaczył premier w wideo opublikowanym na platformie X.

Dodał, że "to największa tego typu inwestycja w Europie". - Właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd - wyjaśnił.

Magazyn energii nad Jeziorem Żarnowieckim

W piątek w Kartoszynie nad Jeziorem Żarnowieckim w województwie pomorskim odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy największego w Polsce i jednego z największych w Europie projektów związanych z magazynowaniem energii.

Obiekt na zlecenie Grupy PGE wybuduje firma LG Energy Solution Wrocław. Przedstawiciele PGE i wykonawcy podpisali akt rozpoczęcia budowy, a po konferencji wbito pierwszą łopatę na budowie w Żarnowcu.

Jak podaje Grupa PGE, pierwszy wielkoskalowy magazyn bateryjny w Grupie o pojemności około 981 MWh, którego koszt wyniesie 1,5 mld zł, ma rozpocząć pracę w 2027 r.

Magazyn będzie zlokalizowany w pobliżu przyszłych morskich farm wiatrowych PGE oraz największej w Polsce elektrowni szczytowo-pompowej w Żarnowcu, należącej do PGE Energia Odnawialna, która jest odpowiedzialna także za nadzór nad realizacją tego magazynu.

Magazyn Energii Żarnowiec

Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii elektrycznej oraz posiada umowę przyłączeniową do krajowego systemu elektroenergetycznego. To pierwsza tego typu inwestycja w Grupie, stanowiąca odpowiedź na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział OZE w krajowym miksie energetycznym.

Magazyn Energii Żarnowiec posiada także 17-letni kontrakt w aukcji rynku mocy, obowiązujący od 2029 roku. W ramach finasowania projektu Grupa PGE złożyła już wniosek o środki z KPO.

Rozwój magazynów energii

PGE jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, produkuje ok. 37 proc. energii elektrycznej i ma ok. 20 proc. rynku ciepła. Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji. Grupa PGE rozwija segment magazynowania energii. Już teraz jest krajowym liderem w tym obszarze, posiadając blisko 90 proc. udziału w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2035 roku firma planuje rozbudowę posiadanego portfela magazynów do łącznej pojemności ponad 18 GWh. W tym celu Grupa PGE będzie inwestować w bateryjne magazyny energii (o pojemności 8 GWh), elektrownie szczytowo-pompowe (o pojemności 10 GWh) oraz magazyny ciepła (zdolne przyjąć ok. 0,5 GWh). W perspektywie 10 lat na rozwój tego segmentu przeznaczy 14 mld zł.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP