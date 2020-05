Kolejna taka niedziela w tym roku

W związku z epidemią nadal obowiązują ograniczenia handlowe. W sklepach, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 metrów kwadratowych, obowiązuje zasada: nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych tej powierzchni. Do innych sklepów mogą wejść jednocześnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać ośmiu klientów.

Placówki handlowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Apel branży

Branża postuluje możliwość przywrócenia handlu w niedziele , co zwiększyłoby czas na zakupy i pozwoliło uniknąć kolejek.

- Bardzo ważnym aspektem jest dla nas, żeby znieść zakaz handlu w niedziele, ponieważ usprawni to przepustowość w sklepach, ale również możliwość rozłożenia zakupów na 7 dni w tygodniu - tłumaczyła na antenie TVN24 prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. - Będziemy apelować do rządu o takie umożliwienie, żeby nie było zakazu handlu w niedziele, chociażby do końca tego roku - podkreśliła.