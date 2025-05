Największy taki przetarg w tym roku

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozpoczął postępowanie, którego celem jest wyłonienie generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego nowego lotniska. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad pięć miliardów złotych.

To największy z przetargów zaplanowanych przez CPK w tym roku. Postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Podpisanie umowy na terminal planowane jest w 2026 r., a finał prac budowlanych przed końcem 2031 r.

Szansa dla polskich firm i gospodarki

Podano, że zbliżające się kontrakty budowlane to szansa dla polskich firm budowlanych oraz impuls dla rodzimej gospodarki.

Wskazano, że oferty można składać do 29 sierpnia 2025 r. Pierwszym etapem postępowania jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału. Do kolejnego etapu postępowania, czyli właściwego dialogu konkurencyjnego, spółka CPK zamierza dopuścić maksymalnie pięciu oferentów.

W przypadku Lotniska CPK zaprojektowana powierzchnia terminala to ok. 450 tys. m kw.

Dla porównania: w przypadku Lotniska Chopina powierzchnia terminala to 165 tys. m kw. Budynek główny terminala będzie połączony z pirsami pasażerskimi, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

Kryteria wyboru wykonawcy

- Przechodząc do samego przetargu, określiliśmy trzy główne grupy kryteriów, na podstawie których wybierzemy finalnego wykonawcę - konsorcjum, które będzie wykonywało terminal. Na pierwszym miejscu jest cena, na drugim miejscu jest technologia i organizacja robót. Na ostatnim, bardzo istotnym miejscu są warunki gwarancji, jakie otrzymamy od wykonawców - powiedział Dariusz Kuś, członek zarządu CPK ds. inwestycji lotniskowych.

Wskazał, że do warunków które stawiane są wykonawcom należą m.in. osiągnięcie przychodu rocznego w wysokości 4 mld zł w każdym roku, z ostatnich czterech lat obrotowych, a także zrealizowane, w okresie ostatnich 10 lat, budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przynajmniej dwóch obiektów z sektora lotniczego lub budynków kubaturowych niemieszkalnych o wartości co najmniej 300 mln zł.

Podał, że warunkiem jest także doświadczony personel - dyrektor kontraktu, kierownik budowy i koordynator ds. BIM muszą znać język polski na poziomie umożliwiającym realizacje zamówienia.

Potężny impuls gospodarczy

Jak podano, efektem takiego podejścia do dużych zleceń budowalnych w ramach Programu CPK będą potężny impuls gospodarczy, wzrost wpływów podatkowych, a także znaczący impuls na rynku pracy.

- Prognozy są bardzo optymistyczne. Wskazują one na to, że ruch w Polsce, ruch na Mazowszu będzie rósł w nieco szybszym tempie niż to jeszcze do niedawna wszyscy przewidywali. W związku z tym chcemy, aby nasza inwestycja związana z budynkiem terminala miała możliwość zaadoptowania pewnych zmian związanych z potencjalnym wzrostem, szybszym rozwojem ruchu lotniczego w Polsce. Mamy przed sobą kilka scenariuszy - powiedział Dariusz Kuś.

- Podążamy dzisiaj scenariuszem bazowym, ale wiele sygnałów wskazuje na to, że scenariusz optymistyczny będzie możliwy do zrealizowania - dodał.

Lotnisko CPK

Lotnisko CPK będzie przystosowane początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było je rozbudowywać bez zakłóceń dla bieżącej obsługi ruchu lotniczego.

We wtorek uruchomienie postępowania zapowiedział premier Donald Tusk. Premier wskazał wtedy, że spółka CPK ma tak przeprowadzić procedury, aby skorzystały polskie firmy. W I etapie jest to 5 mld zł, a całość 30 mld zł.

